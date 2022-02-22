أردوغان يؤكد لزيلينسكي رفضه اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، رفضه اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان وزيلينسكي بحثا في مكالمة هاتفية قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف باستقلال الجمهوريتين، حيث أشار الرئيس التركي إلى أن هذا الإجراء "غير مقبول".

وشدد أردوغان على أنه "ضد أي قرار يستهدف وحدة أراضي أوكرانيا"، مؤكدا مع ذلك ضرورة استخدام كل الوسائل الدبلوماسية في الساحة الدولية لحل القضية.

بدوره، ذكر زيلينسكي عبر "تويتر" أنه شكر أردوغان على دعمه أوكرانيا بشأن "القرارات المستفزة لروسيا".

ووقع الرئيس الروسي، أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

كما أبرم بوتين مع رئيسي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، اتفاقين للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، ووجه بموجبهما القوات المسلحة الروسية "بتنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضيهما.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014" ومتهما إياه بأنه أكد مرارا عدم نيته الالتزام باتفاقات مينسك لتسوية النزاع دبلوماسيا.

والثلاثاء أكدت وزارة الخارجية الروسية أن حكومة البلاد لا تنوي حاليا إرسال قواتها المسلحة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشددة مع ذلك على استعداد موسكو لمساعدتهما عسكريا حال وجود تهديد لهما.

المصدر: RT