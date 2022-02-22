مراسلنا: مقتل 3 مدنيين نتيجة تفجير لغم على الطريق بين دونيتسك وغورلوفكا

أفاد مراسلنا بمقتل 3 مدنيين نتيجة تفجير لغم من قبل الجماعات الأوكرانية التخريبية، اليوم الثلاثاء، على طريق دونيتسك - غورلوفكا.

ووفقا لممثل القوات الشعبية في دونيتسك، إدوارد باسورين، فقد تم تفجيرالسيارة بعبوة ناسفة زرعها المخربون.

يشار إلى أن الثلاثة الذين لقوا حتفهم نتيجة الحادث كانوا مدنيين.

إلى ذلك حاولت مجموعات أوكرانية مسلحة تخريبية تنفيذ عدة اختراقات وهجمات مؤخرا في منطقة نوفوازوفسكي، وفي دونيتسك، في السوق بالقرب من محطة المدينة.

ويواصل الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء قصف أراضي الجمهورية، إذ تم إطلاق النار على خمس نقاط سكنية وباستخدام مدافع الهاون عيار 120 ملم.

المصدر: RT