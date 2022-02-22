بكين: التطور الحالي للوضع في أوكرانيا مرتبط بالتأخير في تنفيذ اتفاقيات مينسك

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن التطور الحالي للوضع في أوكرانيا مرتبط بشكل وثيق بالتأخير في تطبيق اتفاقات مينسك.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الثلاثاء، أن وانغ يي، أكد لنظيره الصيني أن موقف بكين بشأن القضية الأوكرانية ثابت، مشيرا إلى أنه يجب احترام المخاوف الأمنية المشروعة لأي دولة، كما يجب مراعاة المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

وقال وانغ إن "الصين تدعو مرة أخرى جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وإدراك أهمية تنفيذ مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، نزع فتيل التوتر وحل الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وقالت موسكو إن هذا القرار جاء انطلاقا من حقيقة أن اتفاقيات مينسك لم تعد مهمة بالنسبة لكييف.

المصدر: نوفوستي