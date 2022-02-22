الرئيس الأوكراني يدعو لاجتماع طارئ لـ "رباعية نورماندي"
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه دعا لانعقاد اجتماع طارئ لـ "رباعية نورماندي" على خلفية اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك.
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه دعا لانعقاد اجتماع طارئ لـ "رباعية نورماندي" على خلفية اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك.
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