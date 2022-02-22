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زيلينسكي: اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك انتهاك لسيادة أوكرانيا ونحن لن نسلم شيئا لأحد

الرئيس الأوكراني يدعو لاجتماع طارئ لـ "رباعية نورماندي"

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يدعو لاجتماع طارئ لـ
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه دعا لانعقاد اجتماع طارئ لـ "رباعية نورماندي" على خلفية اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

يتبع...

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