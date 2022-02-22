غوتيريش: اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك انتهاك لسيادة أوكرانيا يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وإجراء يتناقض مع ميثاق المنظمة العالمية".

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ونقل المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان ديوجاريك، في بيان أصدره مساء الاثنين، أن "الأمين العام يعتبر قرار الاتحاد الروسي انتهاكا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها لا يتطابق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع البيان أن غوتيريش "يشعر بقلق بالغ من قرار الاتحاد الروسي بشأن واقع بعض أراضي مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك التابعتين لأوكرانيا ويدعو إلى تسوية سلمية للنزاع في شرق أوكرانيا بموجب اتفاقات مينسك التي أقرها مجلس الأمن للأمم المتحدة في القرار رقم 2202".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014".

ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي تعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".

المصدر: وكالات