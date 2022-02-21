الشرطة الدنماركية تبحث عن كنغر هارب

ناشدت الشرطة في جنوب شرق الدنمارك المواطنين يوم الاثنين مساعدتها في تعقب ما يبدو أنه كنغر التقطته الكاميرات وهو يقفز عبر أحد الحقول.

وقالت الشرطة في تدوينه على "فيسبوك" إن أحد السائقين شاهد الكنغر يقفز متنقلا بالقرب من أوستر أولسليف، وهي قرية تبعد 16 كيلومترا عن مدينة روديهافن الساحلية.

وأضافت الشرطة أن السائق، الذي لم تحدد هويته، قام بتصوير الحيوان، على الرغم من أنها أقرت بأن المقطع المصور الذي يصل إلى 3 ثوان كان "قصيرا ومشوشا".

وطلبت شرطة ساوث زيلند ولولاند فالستر الإبلاغ عن أي مشاهدات أو معلومات عن مكان الكنغر، الذي لا يعد حيوانا خطيرا.

وعلى الرغم من حقيقة عدم شيوع حيوان الكنغر في شمال أوروبا، تعد هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها منطقة الشرطة نفسها المساعدة في العثور على حيوان من هذا النوع، ففي عام 2014 هرب كنغر من مزرعة حيوانات خاصة في نفس المنطقة.

وفي يوليو 2018، ظل كنغر هاربا في مكان آخر بالدنمارك لمدة نصف يوم قبل أن يعثر عليه صاحبه.

المصدر: "أسوشيتد برس"