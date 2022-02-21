إيران: سنشهد نتائج في جولة المفاوضات الخامسة مع السعودية اذا توفرت الإرادة لدى الرياض
AP
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أكدت إيران، اليوم الاثنين، أنها على استعداد للتحدث مع جيرانها في الخليج، بالرغم من جميع المشاكل والخلافات.
وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "لكل حوار وتفاوض قاعدتان أساسيتان لتؤتي ثمارها.. وهي الاستمرارية و الإرادة.. إن رأينا الاستمرارية والإرادة الحقيقية من جانب السعودية سنشهد النتائج معها".
وأضاف خطيب زادة: "نحن دائما على استعداد للتحدث مع جيراننا في الخليج رغم جميع المشاكل والخلافات، وسنشارك في الجولة الخامسة من المفاوضات مع السعودية إن تحدد موعدها".
المصدر: RT
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