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إيران: سنشهد نتائج في جولة المفاوضات الخامسة مع السعودية اذا توفرت الإرادة لدى الرياض

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إيران: سنشهد نتائج في جولة المفاوضات الخامسة مع السعودية اذا توفرت الإرادة لدى الرياض
AP
العلم الإيراني
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أكدت إيران، اليوم الاثنين، أنها على استعداد للتحدث مع جيرانها في الخليج، بالرغم من جميع المشاكل والخلافات.

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وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "لكل حوار وتفاوض قاعدتان أساسيتان لتؤتي ثمارها.. وهي الاستمرارية و الإرادة.. إن رأينا الاستمرارية والإرادة الحقيقية من جانب السعودية سنشهد النتائج معها".

وأضاف خطيب زادة: "نحن دائما على استعداد للتحدث مع جيراننا في الخليج رغم جميع المشاكل والخلافات، وسنشارك في الجولة الخامسة من المفاوضات مع السعودية إن تحدد موعدها".

المصدر: RT

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