موسكو: المفهوم الروسي للأمن في الخليج يعني التنسيق العسكري-السياسي بين دول المنطقة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن المفهوم الروسي المحدث للأمن في منطقة الخليج العربي يتضمن التنسيق في المجال العسكري-السياسي بين دول المنطقة.

وبحسب كلمة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمام المشاركين في مؤتمرالشرق الأوسط الحادي عشر لنادي فالداي الدولي، التي تلا نصها نائب الوزير، ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، "يتضمن المفهوم الروسي المحدث للأمن في الخليج الفارسي (العربي)، من بين أمور أخرى، التنسيق في المجال العسكري-السياسي بين دول المنطقة".

وتابع الوزير:"تركز النسخة المحدثة من مبادرتنا على اعتماد برنامج طويل الأجل من الإجراءات المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي. ويشمل ذلك إنشاء آليات لحل النزاعات، وكذلك تحديد المعايير الرئيسية للهيكل المستقبلي حول التعاون بين الدول في منطقة الخليج الفارسي (العربي)".

وبحسب البيان، تنص مسودة الوثيقة الروسية المعدة على إنشاء تنسيق متعدد الأطراف في المجال العسكري - السياسي، وإقامة علاقات اقتصادية وإنسانية وبيئية وغيرها.

المصدر: تاس