هزة أرضية تضرب ولاية تركية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، بولاية تكيرداغ بشمال غرب البلاد.

وقالت (آفاد) في بيان: إن الهزة الأرضية وقعت ليلة أمس عند الساعة 23.20 بالتوقيت المحلي (20.20 توقيت.غرينيتش) ، في بحر مرمرة بولاية تكيرداغ.

وحددت (آفاد) عمق الزلزال (الهزة) بـ 7 كم تحت سطح البحر، وعلى بعد 6.25 كم عن قضاء شارك كوي بالولاية.

وفي وقت سابق وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر قبالة قضاء داتشا بولاية موغلا غربي تركيا، وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ، أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 22.47 بالتوقيت المحلي، على عمق 29.26 كم من سطح البحر، وعلى بعد 39.71 كم من قضاء داتشا.

وأوضحت (آفاد) أن الزلزالين لم يتسببا بأي أضرار مادية أو بشرية.

المصدر: الأناضول