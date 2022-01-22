هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب شمال غربي تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة بلدة دورسون باي بولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وشعر بها سكان الولايات المجاورة.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان لها أن الهزة وقعت الساعة 22.31 (3+ غرينتش) على عمق 11.49 كلم.

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ولم تفد أي تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

المصدر: "الأناضول" + RT