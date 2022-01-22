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إعلام: هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب شمال غربي تركيا

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هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب شمال غربي تركيا
Gettyimages.ru
جهاز رصد الزلازل
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة بلدة دورسون باي بولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وشعر بها سكان الولايات المجاورة.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان لها أن الهزة وقعت الساعة 22.31 (3+ غرينتش) على عمق 11.49 كلم.

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ولم تفد أي تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

 

المصدر: "الأناضول" + RT

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