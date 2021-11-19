زلزال يهز شرق تركيا
Reuters Yuriko Nakao
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rru4
أعلنت السلطات التركية أن زلزالا تزيد قوته عن 5 درجات بمقياس ريختر هز اليوم الجمعة محافظة أرضروم شرق البلاد.
وأكدت إدارة الطوارئ التركية أن الزلزال الذي تقدر قوته بـ5.1 درجة وقع في مقاطعة كوبروكوي، وكانت بؤرته على عمق 6.94 كلم تحت سطح الأرض.
ولم تصدر تقارير عن وقوع دمار أو إصابات جراء الزلزال.
المصدر: "نوفوستي"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.