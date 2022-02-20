قائد الجيش الإيراني: تم تطوير القدرات الدفاعية للقوة البرية لتنفيذ أي مهمة موكلة إليها

أعلن قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي تطوير القدرات الدفاعية للقوة البرية لتمكينها من تنفيذ أي مهمة موكلة إليها بشكل مطلوب.

وقال موسوي في تصريح على هامش افتتاح مركز القيادة والتحكم للقوات البرية للجيش في زاهدان (جنوب شرق إيران): "ما تم عرضه اليوم هو جزء من قدرات القوات البرية للجيش، والتي تم تحقيقها من خلال تظافر القوى العاملة ومعدات التكنولوجيا الحديثة".

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وأضاف: "لقد تم تحديث المعدات والتقنيات في القوة البرية للجيش حسب نوع التهديدات، ودخلت دورة الدفاع عن البلاد، وبهذه الطريقة تم تطوير القدرات الدفاعية للقوة البرية لتنفيذ أي مهمة موكلة إليها، وهذه القوة قادرة على إنجاز عملها في مواقع العمليات بشكل مطلوب".

واشار إلى إجراء المناورات العامة والمتخصصة للجيش، قائلا: "كما يتضح خلال المناورات التي تجرى على مدى العام، يتم تنفيذ الاستراتيجيات والتكتيكات العملياتية للقوة البرية للجيش في مشهد عملياتي يتناسب مع التهديدات المحتملة، ويمارس مقاتلونا أساليب محاكاة المواجهة وتحسين قدراتهم القتالية خلال هذه المشاهد العملياتية".

وتابع: "اليوم، وبحسب الإجراءات المتخذة، يمكن القول إن القوة البرية للجيش جاهزة تماما لتنفيذ المهام الموكلة إليها".

المصدر: "العالم"