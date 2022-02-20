رئيس الأركان الإيراني: لا يمكن لأعدائنا حتى تصور شن حرب على بلادنا

اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن أعداء بلاده لا يمكنهم حتى "تصور" شن حرب على إيران.

وقال باقري، الأحد، في تصريح نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية: "اليوم يمكننا أن نقول على وجه اليقين إن أعداء الشعب الإيراني المتغطرسين لا يستطيعون حتى تصور شن حرب على إيران، والأمن في البلاد أصبح نموذجا مثاليا على المستويين الإقليمي والعالمي".

وصرح باقري: "كما نرى فإن الغطرسة العالمية والصهاينة القتلة للأطفال لا يحترمون أي من المبادئ الأخلاقية أو حقوق الإنسان، وإذا شعروا بالضعف في شعبنا، لن يترددوا في العدوان عليه غير أن قواتنا المسلحة تعمل دوما على إرساء الأمن والسلام في البلاد حيث أن ما تنعم به إيران من الأمن والسلام أصبح نموذجا فريدا في المنطقة".

وأضاف: "اليوم لا يمكن لأي مستثمر محلي أو أجنبي أن يدعي بعدم إمكانية الاستثمار أو المشاركة في النشاط الاقتصادي في إيران بسبب انعدام الأمن فيها وأضاف في الوقت نفسه أن هناك عقبات بما فيها فرض العقوبات على إيران أو إثارة الأجواء الإعلامية ضدها لكن بفضل الله وببركة دماء الشهداء وحكمة القيادة تنعم البلاد بالأمن والاستقرار".

المصدر: "إرنا"