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باريس: ماكرون يتحدث مع زيلينسكي بعد اتصال مع بوتين

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باريس: ماكرون يتحدث مع زيلينسكي بعد اتصال مع بوتين
John Thys
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
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ذكرت باريس أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد محادثة مماثلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وأوضحت الرئاسة الفرنسية، حسبما نقلته وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أن "الاتصال الهاتفي مع الرئيس بوتين استمر ساعة و45 دقيقة، ويتحدث رئيس الجمهورية حاليا هاتفيا مع زيلينسكي".

وهذا هو ثاني اتصال لماكرون مع زيلينسكي منذ مساء أمس السبت.

وتأتي محادثات ماكرون تزامنا مع ادعاءات الدول الأعضاء في الناتو بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو وشيكة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات

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