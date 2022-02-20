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باريس: زيلينسكي أكد لماكرون أنه لا يريد الرد على الاستفزازات في شرق أوكرانيا

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باريس: زيلينسكي أكد لماكرون أنه لا يريد الرد على الاستفزازات في شرق أوكرانيا
AP Efrem Lukatsky
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
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ذكرت باريس أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه لا يرغب في "الرد على الاستفزازات" في شرق أوكرانيا.

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ونقلت الرئاسة الفرنسية، في بيان أصدرته مساء السبت، أن زيلينسكي وماكرون أجريا اتصالا هاتفيا حيث أعرب الرئيس الأوكراني "عن عدم رغبته في الرد على الاستفزازات على طول خط التماس"، مشددا على استعداده "للحوار" مع روسيا.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أنه سيتم بذل "مساع أخيرة" من أجل "تجنب نزاع كبير في أوكرانيا" خلال محادثة مقررة الأحد بين ماكرون ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وسبق أن ذكر زيلينسكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا "عاجلا" مع ماكرون حول تصاعد التوتر في منطقة دونباس وسبل خفضه سياسيا.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات

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