روسيا تعرب عن استغرابها من رد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول التطورات شرق أوكرانيا

أعربت البعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن استغرابها من أن إدارة هذه المؤسسة الدولية تعتبر المعلومات عن استعدادات حكومة أوكرانيا لشن هجوم على دونباس مضللة.

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وقالت البعثة في بيان نشرته السبت عبر "تويتر": "إن ردود أفعال رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيف راو، وممثله الخاص المعني بأوكرانيا، ميكو كينونين، والأمينة العامة للمنظمة، هيلغا شميد، على التطورات في شرق أوكرانيا تثير الاستغراب. يقوم المسؤولون الـ3 بإعادة بث تصريحات القيادة العسكرية الأوكرانية التي تقول إن المعلومات حول الاستعدادات لزحف القوات المسلحة الأوكرانية تضليل".

وتابع البيان: "يأتي ذلك بدل حث كييف على تطبيق اتفاقات مينسك بشكل صارم وتنفيذ إجراءات لتعزيز نظام وقف إطلاق النار. ومع ذلك التزموا جميعا بالصمت حينما تحدثت بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أكتوبر العام الماضي عن العمليات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية جنوب مقاطعة دونيتسك. هل يعتبر ذلك حيادية؟".

المصدر: وكالات