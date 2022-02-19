"دونيتسك الشعبية" تتهم قوات الحكومة الأوكرانية بشن عمليتي قصف جديدتين في المنطقة

اتهمت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد القوات الموالية للحكومة الأوكرانية بتنفيذ عمليتي قصف جديدتين في المنطقة.

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وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان، أن القوات الأوكرانية أطلقت 8 قذائف هاون من العيار 120 ميليمترا على بلدة دوكوتشايفسك، مشيرة إلى أن هذا السلاح محظور بموجب اتفاقات مينسك، كما تم قفص بلدة شيروكايا بالكا بـ3 قنابل من قاذفات قنابل مضادة للدبابات.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

والجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.

المصدر: وكالات