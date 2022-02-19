لندن: جونسون وشولتس يتفقان على مضاعفة الجهود لتحقيق حل دبلوماسي للأزمة حول أوكرانيا

ذكرت لندن أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، اتفقا على مضاعفة الجهود الدبلوماسية لتسوية التوتر حول أوكرانيا.

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وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان أصدره مساء السبت، بأن جونسون وشولتس أجريا محادثات على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث بحثا تطورات الأزمة الأوكرانية.

وجاء في البيان: "أكد رئيس الوزراء أننا نمر في الوقت الراهن بأخطر مرحلة للأزمة، بينما يمكن أن يحدث الغزو الروسي (لأوكرانيا) في أي لحظة".

وأضاف مكتب جونسون: "اتفق رئيس الوزراء والمستشار شولتس على مضاعفة الجهود الرامية إلى حل دبلوماسي من أجل منع نزيف الدماء الذي لا حاجة إليه".

وتدعي الدول الأعضاء في الناتو بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات