"السبع الكبار": قلقون إزاء حشد روسيا القوات قرب أوكرانيا ومستعدون للحوار مع موسكو

أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "السبع الكبار، اليوم السبت، عن قلقهم إزاء تفاقم التوتر الأمني حول أوكرانيا، مؤكدين في الوقت نفسه استعداد دولهم للحوار مع موسكو.

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وجاء في بيان صدر عن لقاء عقده رؤساء دبلوماسية الدول الأعضاء في المجموعة (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، كندا)، على هامش مؤتمر الأمن في مدينة ميونيخ الألمانية: "يقلقنا جدا التعزيز العسكري الروسي المهدد للوجود على حدود أوكرانيا، وفي (شبه جزيرة) القرم التي تم ضمها بطريقة غير قانونية وفي بيلاروس".

وتابع الوزراء أن "التعزيز غير المبرر لقوات عسكرية روسية ونشرها غير المسبوق في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية يمثل تحديا للأمن والنظام العالميين".

وأردفوا: "نشير إلى عزمنا البحث عن حل سلمي ودبلوماسي للأزمة الحالية وندعو روسيا إلى قبول عرض حوار ضمن إطار الصيغة الثنائية مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي، ومجلس روسيا - الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

كما أكد البيان تمسك الدول الأعضاء في المجموعة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، إضافة إلى تأكيده على "حق كل دولة ذات سيادة في تحديد مستقبلها وآليات أمنها". ذلك ودعم وزراء الخارجية الجهود المبذولة ضمن إطار صيغة النورماندي (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا) لتطبيق اتفاقات مينسك الهادفة إلى تسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وجاء في البيان أيضا أن الدول الأعضاء في المجموعة أخذت بعين الاعتبار تأكيدات روسيا حول استعدادها للعمل الدبلوماسي المشترك، مؤكدة تمسكها بخوض حوار مع روسيا حول "قضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الأمن الأوروبي وتقليص الأخطار والشفافية وتعزيز الثقة والمح من التسلح".

المصدر: وكالات روسية