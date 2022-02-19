الناتو يدعو روسيا سحب قواتها من الحدود الأوكرانية كـ"أول خطوة في تسوية الأزمة"

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ أن حلفه يدعو روسيا لسحب قواتها من الحدود الأوكرانية، مما يجب أن يصبح "أول خطوة في تسوية الأزمة".

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وقال ستولتنبرغ في خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت: "ندعو روسيا لسحب قواتها من الحدود الأوكرانية. من الضروري أن يصبح ذلك أول خطوة في الطريق إلى التسوية السلمية".

كما دعا روسيا إلى "اختيار طريقة دبلوماسية" فيما يخص تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الأمن في أوروبا مؤسس على التعاون مع الولايات المتحدة فحسب، الأمر الذي "أكدته الحربان العالميتان".

وأضاف أن حلف الناتو لا يزال يقترح على روسيا إجراء سلسلة من المناقشات في مجال الإشراف على الأسلحة العادية والنووية، مدققا: "أريد أن أجدد دعوتي لروسيا لإجراء سلسلة من الجلسات لبحث مسائل خفض الأخطار والإشراف على الأسلحة العادية والنووية".

وذكر أن الميزانيات العسكرية لجميع بلدان الناتو ازدادت بمقدار 270 مليار دولار منذ عام 2014، وذلك "لمنع وقوع حرب".

المصدر: تاس