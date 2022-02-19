 
مباشر
عاجل
المستشار الألماني يدعو لاستخدام كل القنوات الدبلوماسية لتسوية اختلاف وجهات النظر مع روسيا

بريطانيا تعلن اتفاقها مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على عقوبات ضد روسيا في حال غزو أوكرانيا

أخبار العالم

بريطانيا تعلن اتفاقها مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على عقوبات ضد روسيا في حال غزو أوكرانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfec

أعلنت بريطانيا أنها اتفقت مع شركائها في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع (G7) على حزمة عقوبات ضد روسيا في حال غزت الأخيرة أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، في مقابلة مع صحيفة "Welt am Sontag" الألمانية، إن المملكة المتحدة اتفقت بالفعل مع شركائها في مجموعة السبع (G7)، والاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد روسيا في حال تعرض أوكرانيا إلى غزو عسكري.

وأضافت أن "التنازلات لن تمنع روسيا من الغزو. يجب أن نظهر القوة من خلال دعم أوكرانيا".

وأوضحت أنه "يجب أن نضمن إعداد حزمة صارمة من العقوبات في حالة الطوارئ. لقد اتفقنا بالفعل على هذه العقوبات مع حلفائنا في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا".

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا