وزير الدفاع الأمريكي: لا أعتقد أن خطط روسيا لغزو أوكرانيا خدعة

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن اعتقاده بأن خطط روسيا المزعومة لـ "غزو أوكرانيا " ليست خدعة.

وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة "ABC" الأمريكية "لا أعتقد أنها خدعة كل ما هو مطلوب لغزو ناجح يقع بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وتابع قائلا: "لو نقلوا القوات إلى حاميات (سحب القوات)، ما كنا رأينا كل ما نراه في هذه المنطقة ليس فقط الأسلحة العسكرية، ولكن أيضا وسائل الدعم اللوجستي والطبي، والطائرات المقاتلة.. لديهم أشياء مثل الخيام الطبية والأجهزة الطبية والكوادر وغيرها.. لم تكن لترى ذلك إذا كنت ستسحب قواتك.. الهجوم يمكن أن يحدث في وقت قصير".

يشار إلى أن التصريحات حول غزو روسي محتمل مزعوم للأراضي الأوكرانية كثرت في الآونة الأخيرة، في الدول الغربية، وكذلك في كييف، ووصف الكرملين هذه المعلومات بأنها فارغة ولا أساس لها من الصحة لتصعيد التوتر. وأشار إلى أن روسيا لا تشكل خطرا على أحد. في الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين احتمال حدوث استفزازات لتبرير مثل هذه التصريحات وحذر من أن محاولات استخدام القوة لحل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا سيكون لها عواقب وخيمة.

المصدر: ABC، تاس