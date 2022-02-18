أوكرانيا.. اشتعال النيران بخط أنابيب غاز في لوغانسك إثر انفجار قوي

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن النيران اشتعلت في خط أنابيب ​الغاز​ "دروجبا" في لوغانسك بشرق أوكرانيا، بعد ​انفجار​ قوي مساء الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول صعود ألسنة نيران كبيرة من مكان الحادث، فيما لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.

يذكر أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا جنوب شرق أوكرانيا أعلنتا يوم الجمعة عن بدء إجلاء المواطنين إلى روسيا، تحسبا لهجوم عسكري وشيك من قبل قوات حكومة كييف.

المصدر: "نوفوستي"