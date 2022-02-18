الحكومة الأوكرانية: مستعدون لفعل كل شيء ممكن لإعادة وقف إطلاق النار في دونباس

أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإعادة نظام وقف إطلاق النار في منطقة دونباس شرق البلاد حيث تتصاعد الأعمال القتالية.

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وقالت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، وزيرة "شؤون إعادة اندماج الأراضي المحتلة مؤقتا"، إيرينا فيريشوك، خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن كييف تأمل في أن يتم يوم السبت عقد اجتماع لمجموعة الاتصال الثلاثية لتسوية النزاع في دونباس والتي تدخل ضمنها أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضافت فيريشوك: "نحن مستعدون للعمل، نحن جاهزون للحوار، نحن على استعداد لفعل كل شيء من أجل استمرار عمل وقف إطلاق النار واستئناف نظام الهدوء وضمان عدم معاناة السكان المدنيين".

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

وفي وقت سابق من الجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.

المصدر: وكالات