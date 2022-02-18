واشنطن: إجلاء مدنيين من شرق أوكرانيا "مناورة" تمهد لـ"اعتداء" روسي

اعتبرت الولايات المتحدة أن إعلان إجلاء مدنيين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بشرق أوكرانيا إلى روسيا، يشكل "مناورة" من جانب موسكو تمهد لـ"هجوم عسكري وشيك".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في ميونخ التي تستضيف مؤتمرا حول الأمن إن "استخدام بشر كبيادق بهدف صرف انتباه العالم عن قيام روسيا بتعزيز قواتها بغية (شن) هجوم هو أمر قاس ومعيب".

وزعم أن "مثل هذه التصريحات تشكل محاولات أخرى لإخفاء حقيقة أن روسيا هي المعتدي في هذا النزاع".

وكانت الجمهوريتان الشعبيتان المعلنتان ذاتيا أعلنتا عن بدء إجلاء المواطنين إلى روسيا، تحسبا لهجوم عسكري وشيك من قبل قوات حكومة كييف.

وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات + RT