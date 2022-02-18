قائد القوات الأوكرانية: لا ننوي شن أي عملية هجومية على شرق البلاد

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أن بلاده لا تنوي شن أعم عمليات هجومية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا وسط أنباء عن تصاعد القصف من قبل قوات كييف.

وصرح زالوجني، في كلمة مصورة عبر "فيسبوك": "لا تتوقع ولا تخطط القيادة العسكرية السياسية لأوكرانيا شن أي عمليات هجومية شرق البلاد. الخيار الوحيد المقبول بالنسبة إلينا لنزع الاحتلال يتمثل في الطريق السياسي الدبلوماسي".

وأضاف أن "العملية الهجومية لا مفر من أن تؤدي إلى سقوط ضحايا بين السكان المدنيين"، مبينا: "لهذا السبب لا يتم حتى النظر في مثل هذا السيناريو".

وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن الحكومة في كييف لا تنوي اتخاذ إجراءات عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرق البلاد ودعا سكانهما إلى "عدم تصديق الأحاديث عن هجوم أوكراني"، مضيفا في الوقت نفسه أن الجيش الأوكراني "مستعد لأي سيناريو دفاعي".

وتزامنا مع هذه التصريحات أعلن الجمعة كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.

المصدر: وكالات