الخارجية الروسية: نشعر بقلق بالغ من التطورات الأخيرة في دونباس

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ من التطورات في شرق أوكرانيا حيث أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من طرف واحد بدء إجلاء السكان بسبب تصاعد القتال مع قوات كييف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة، إن روسيا تشعر بقلق بالغ من تطورات الأحداث الأخيرة في منطقة دونباس، مشددة على "ضرورة وقف معاناة السكان".

وأشار فيرشينين إلى أن ثمة إمكانية لوقوع استفزازات في المنطقة، مشيرا إلى أنه يجب منع أي أعمال من هذا النوع.

وفي وقت سابق من الجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.

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وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

وأكدت روسيا مرارا أنها ليست جزءا من بنود اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية هذا النزاع، متهمة السلطات في كييف بالسعي إلى حله عبر طرق عسكرية.

المصدر: وكالات