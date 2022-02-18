واشنطن ونيومكسيكو ترفعان إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

انضمت واشنطن ونيومكسيكو، إلى عدد متزايد من الولايات الأمريكية التي أعلنت التخلي عن إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن الداخلية المغلقة.

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وأعلنت حاكمة ولاية نيو مكسيكو، ميشال غريشام، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول على الفور، وأزالت الكمامة التي كانت ترتديها.

وستظل الأقنعة مطلوبة في أماكن معينة، مثل المستشفيات وأماكن أخرى، بحسب وزير الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية نيو مكسيكو، ديفيد سكرايس.

وفي ولاية واشنطن، أعلن حاكمها، غاي إنسلي، أنه سيتم رفع إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة اعتبارا من 21 فبراير، وستظل مطلوبة في السجون ومرافق الرعاية والمستشفيات.

وأعلنت عدة ولايات أمريكية التخلي عن ارتداء الكمامة في الأماكن الداخلية، بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وماساتشوستس.

المصدر: the hill