باكستان تمنح بيل غيتس ثاني أعلى وسام مدني في البلاد

منحت باكستان، مؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير الأمريكي بيل غيتس، ثاني أعلى وسام مدني في البلاد اليوم الخميس "تقديرا لعمله في التخفيف من حدة الفقر والأمراض مثل شلل الأطفال والسل".

وخلال زيارة استمرت ليوم واحد للعاصمة إسلام أباد، حصل غيتس على جائزة هلال باكستان المرموقة من الرئيس عارف علوي في حفل بثه التليفزيون، عقب لقائه رئيس الوزراء عمران خان في مكتبه.

وقال غيتس في بيان أصدرته مؤسسة "بيل وميليندا غيتس": إن "التزام باكستان بالقضاء على شلل الأطفال ملهم".

ونقل البيان عن خان شكره لغيتس وقال إن "القضاء على شلل الأطفال يمثل أولوية قصوى للحكومة التي تعمل على جميع المستويات لضمان حماية كل طفل بلقاح شلل الأطفال".

وزار غيتس في وقت سابق مركز عمليات القيادة الوطنية، الهيئة التي تشرف على جهود باكستان لمواجهة فيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حيث تلقى إحاطة مفصلة حول حملة التطعيم في باكستان.

وسجلت باكستان حوالي 3000 حالة إصابة بكوفيد-19 و40 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة مع ما يقرب من 8000 حالة يومية وحوالي 50 حالة وفاة قبل أسابيع فقط، ومنذ بداية الجائحة، سجلت باكستان 1494293 حالة بينها 29917 وفاة.

المصدر: "أسوشيتد برس"