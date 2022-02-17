رئيس السنغال: ليس بإمكان الدول الإفريقية مكافحة الإرهاب في الساحل بمفردها

حذر الرئيس السنغالي، ماكي سال، من أن الدول الإفريقية لا تستطيع مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بمفردها، وذلك على خلفية قرار فرنسا وحلفائها الغربيين سحب قواتهم من مالي.

وصرح سال، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن دولته تتفهم قرار سحب القوات الفرنسية والأوروبية والكندية المشاركة في قوتي "برخان" و"تاكوبا" من جمهورية مالي.

ورحب سال بتجديد فرنسا وحلفائها التزامهم بالحفاظ على تواجدهم في منطقة الساحل وإعادة تنظيم قواتهم بعد انسحابها من مالي، مضيفا: "مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لا يمكن أن تكون من شأن الدول الإفريقية وحدها".

بدوره، شدد ماكرون على أنه يرفض رفضا قاطعا الفكرة القائلة إن مهمة فرنسا في مالي باءت بالفشل، مشيرا إلى أن الانسحاب المنسق للقوات المشاركة في عمليتي "برخان" و"تاكوبا" يأتي بسبب معارضة باريس وحلفائها للاستراتيجية والأهداف للسلطات الانتقالية في مالي.

المصدر: "فرانس برس"