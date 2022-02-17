موسكو: حان الوقت لاتخاذ القرارات النهائية تجاه الاتفاق النووي مع إيران

أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وصلت إلى المرحلة التي من الضروري اتخاذ القرارات النهائية فيها.

وكتب أوليانوف على "تويتر"، ردا على تعليق رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني حول أن أطراف المفاوضات أصبحت "أقرب إلى الاتفاق من أي وقت مضى": "أشاطر هذا الرأي، فقد حان الوقت لاتخاذ القرارات النهائية في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي".

I agree. It is high time to make final decisions at the #ViennaTalks on #JCPOA. https://t.co/0oyBSNkMke — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) February 16, 2022

وكان أوليانوف قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات في فيينا وصلت إلى مرحلتها الختامية.

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وتجرى في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي توقفت إيران عن تنفيذ العديد من التزاماتها بموجبه ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

المصدر: RT+تاس