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موسكو: حان الوقت لاتخاذ القرارات النهائية تجاه الاتفاق النووي مع إيران

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موسكو: حان الوقت لاتخاذ القرارات النهائية تجاه الاتفاق النووي مع إيران
Sputnik VLADIMIR ASTAPKOVICH
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف
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أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وصلت إلى المرحلة التي من الضروري اتخاذ القرارات النهائية فيها.

وكتب أوليانوف على "تويتر"، ردا على تعليق رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني حول أن أطراف المفاوضات أصبحت "أقرب إلى الاتفاق من أي وقت مضى": "أشاطر هذا الرأي، فقد حان الوقت لاتخاذ القرارات النهائية في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي".

وكان أوليانوف قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات في فيينا وصلت إلى مرحلتها الختامية.

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وتجرى في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي توقفت إيران عن تنفيذ العديد من التزاماتها بموجبه ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

المصدر: RT+تاس

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