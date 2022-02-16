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وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب تتأهب لاحتمال هجوم إيراني بطائرات مسيرة

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وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب تتأهب لاحتمال هجوم إيراني بطائرات مسيرة
Gettyimages.ru
طائرات إيرانية بدون طيار
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن تل أبيب تتأهب استعدادا لاحتمال شن إيران هجوما بالطائرات المسيّرة على إسرائيل.

وقالت الهيئة إن "مؤسسة الدفاع تستعد لاحتمال وقوع هجوم بطائرات مسيرة من إيران وتقدر أن المحاولات لتنفيذ هذا الأمر ستستمر".

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وأضافت أن ذلك يأتي على خلفية مزاعم مسؤولين إيرانيين بأن إسرائيل تساعد القوات الأمريكية في مهاجمة جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، ومنظمات مسلحة أخرى موالية لإيران بالمنطقة.

وأشارت إلى تزايد تلك المخاوف في إسرائيل وسط تكهنات بأن طائرتين بدون طيار تم إسقاطهما يوم الإثنين الماضي في العراق، أطلقا من إيران وكان من المقرر انفجارهما داخل الأراضي الإسرائيلية.

في سياق متصل نقل مراسل القناة روعي شارون عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "من السهل جدا تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة أو قنابل. لذلك تعتبر هذه قصة كبيرة للغاية ونحن نتعامل معها بكل الوسائل".

المصدر: "كان" 

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