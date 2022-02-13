اليوم حققنا سياسة "طلقة واحدة هدف واحد".. إيران تكشف عن 10 أنظمة دفاعية وصاروخية مطورة

كشفت إيران اليوم الأحد عن عشر منظومات دفاعية متطورة من الصواريخ والمعدات في مجال القتال البري والمصنوعة محليا.

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وخلال حفل إزاحة الستار، قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: "إيران أصبحت قوة مقتدرة بمعنى الكلمة في الشرق الأوسط ومن القوى المؤثرة على الساحة الدولية".

وأضاف: "اليوم حققنا سياسة "طلقة واحدة، هدف واحد"، لنصيب الأهداف بكل طلقة وبدقة كاملة دون إضاعة أي طلقة.. كما عملنا على التمكن من خوض الاشتباكات والعمليات القتالية عن بعد وذلك من خلال 10 أنظمة دفاعية تم صنعها في الداخل".

وتابع: "أنظمة الدفاع الحديثة التي تم الكشف عنها تشمل مجموعة متنوعة من صواريخ أرض-جو والصواريخ الخاصة بالمروحيات والمسيرات بمواصفات وأحداثيات مختلفة تم تصميمها خصيصا لاحتياجاتنا الدفاعية، كما طورنا أنواع الذخيرة الذكية بعيدة المدى والدقيقة لسلاح المدفعية ومدافع الهاون.. وزيادة نطاق ودقة هذه الاسلحة في التدمير تعد من السمات الرئيسية لأنظمة الدفاع هذه".

رونمایی از ۱۰ سامانه دفاعی ارتقاء یافته و موشک در حوزه رزم زمینی/ تحقق رویکرد یک شلیک یک هدف در وزارت دفاع



امیر سرتیپ آشتیانی، وزیر دفاع:



امروز رویکرد «یک شلیک یک هدف» و درگیری عملیاتی در فاصله دورتر در ۱۰ عنوان از سامانه‌های دفاعی تولیدی تحقق پیدا کرده است. pic.twitter.com/jPOqXhE2OM — باشگاه خبرنگاران جوان | YJC (@yjc___agency) February 13, 2022

المصدر: وكالة "إسنا" الإيرانية