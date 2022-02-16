 
مباشر

لافروف يدعو نظيره التركي لدعم ملموس للضمانات الأمنية الروسية

أخبار العالم

لافروف يدعو نظيره التركي لدعم ملموس للضمانات الأمنية الروسية
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ser9

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى مساهمة تركيا في تطوير استجابة بناءة ومسؤولة للمقترحات الروسية للضمانات الأمنية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تمت مناقشة القضايا الرئيسية لجدول الأعمال الدولي. وأبلغ لافروف عن العمل الجاري لتعزيز مبادرات روسيا لضمانات قانونية مستدامة للأمن في أوروبا"، داعيا نظيره التركي إلى "المساهمة في تطوير رد بناء ومسؤول على المقترحات الروسية".

وتابع: "بحث الوزيران آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية، وشدد لافروف على عدم قبول تصرفات الغرب التي أدت إلى تسريع عسكرة أوكرانيا، وخطر التطور السريع للتعاون العسكري التقني مع سلطات كييف في الوقت الحالي".

المصدر: الخارجية الروسية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا