لافروف يدعو نظيره التركي لدعم ملموس للضمانات الأمنية الروسية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى مساهمة تركيا في تطوير استجابة بناءة ومسؤولة للمقترحات الروسية للضمانات الأمنية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تمت مناقشة القضايا الرئيسية لجدول الأعمال الدولي. وأبلغ لافروف عن العمل الجاري لتعزيز مبادرات روسيا لضمانات قانونية مستدامة للأمن في أوروبا"، داعيا نظيره التركي إلى "المساهمة في تطوير رد بناء ومسؤول على المقترحات الروسية".

وتابع: "بحث الوزيران آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية، وشدد لافروف على عدم قبول تصرفات الغرب التي أدت إلى تسريع عسكرة أوكرانيا، وخطر التطور السريع للتعاون العسكري التقني مع سلطات كييف في الوقت الحالي".

المصدر: الخارجية الروسية