تشاووش أوغلو للدول الغربية: تصريحاتكم تثير الهلع في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه على الدول الغربية توخي الحذر في تصريحاتها طالما لا توجد وضعية احتلال، نظرا لأنها تثير الهلع في أوكرانيا.

وقال في تصريحات لقناة "CNN TURK": "إذا حاولت روسيا غزو أوكرانيا فذلك لن يكون أمرا صائبا.. أنقرة يجب أن تكون مستعدة حيال الأزمة الأوكرانية، ونحن لسنا في حالة ذعر، وعلى الدول الغربية توخي الحذر في تصريحاتها طالما لا توجد وضعية احتلال".

وأضاف: "هذه التصريحات تثير الهلع في أوكرانيا".

#عاجل | #تشاووش_أوغلو: إذا حاولت روسيا احتلال أوكرانيا فذلك لن يكون صائبا، وعلى الدول الغربية توخي الحذر في تصريحاتها طالما لا توجد وضعية احتلال نظرا لأنها تثير الهلع في #أوكرانيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 12, 2022

وتابع: "نتحدث الآن حول المساعدة التي يمكننا تقديمها كدولة لمواطنينا في أوكرانيا إذا لزم الأمر، ونتحدث أيضا عن كيفية القيام بذلك في حالة وجود حالة إخلاء.. لدينا 25 ألف مواطن تركي يعيشون في أوكرانيا حاليا".

وجدد جاووش أوغلو، استعداد أنقرة لاستضافة اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أراضيها.

وأوضح الوزير التركي، أنه "كما قال الرئيس رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي أثناء زيارته لأوكرانيا، سنوافق بكل سرور على الوساطة إذا اتفق الجانبان. يجب على روسيا أيضا أن تأخذ هذا بشكل إيجابي".

وأضاف: "لم نستلم أي رد من روسيا حتى الآن".

المصدر: RT + "الأناضول" + وكالات