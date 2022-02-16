بيربوك: نتوقع "إجراءات ملموسة" من روسيا بعد تقارير سحب قواتها

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه يجب دعم التصريحات حول عودة جزء من القوات الروسية عن الحدود الأوكرانية بـ"إجراءات ملموسة".

وقالت قبيل محادثاتها مع نظيرها النمساوي ألكسندر شالنبرغ: "هذه التصريحات، إن كانت صحيحة، ستمثل إشارة إيجابية".

وأضافت: "تؤكد ألمانيا على أهمية بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا ولن تستدعي موظفيها".

وتابعت: "تلعب بعثة المراقبة دورا مهما، وفي مثل هذه الأوقات الحرجة، نحتاج إلى هذه المهمة لخلق الشفافية.. نحن لا نحاول فقط إبقاء موظفينا في مواقعهم، بل وتعيين موظفين إضافيين أيضا".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف الثلاثاء، أن "وحدات المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية تحركت إلى مواقعها بعد أن أكملت مهامها".

المصدر: "تاس"