هولندا.. محاكمة مسنّ أفغاني بجرائم حرب

مثل أفغاني يبلغ من العمر 76 عاما أمام القضاء في هولندا اليوم الأربعاء بتهم إساءة معاملة معتقلين سياسيين في سجن سيء الصيت بكابل في ثمانينات القرن الماضي.

وقال المتهم عبد الرزاق رفيف للقضاة في محكمة لاهاي الابتدائية إن محاكمته جزء من مشكلة خطأ في الهوية. وتعتقد الشرطة أن اسمه الأخير عندما عاش في أفغانستان كان عارف. وأضاف: "لست الشخص الذي تظنونه".

هذا واتهم الرجل رسميا بالمشاركة في معاملة غير إنسانية وحرمان من الحرية. ويواجه أقصى عقوبة بالسجن 20 عاما في حال أدين.

ويزعم الادعاء أنه كان قائدا ورئيسا للشؤون السياسية في سجن بل شرخي سيء السمعة في كابل من 1983 حتى 1990 عندما كان آلاف المعارضين للنظام الشيوعي معتقلين فيه لسنوات دون محاكمة عادلة.

وأفاد شاهد في المحكمة إن السجناء تعرضوا للتعذيب باستمرار وأحيانا صعقوا بالكهرباء وتعرضوا للضرب وقلعت أظافرهم، كما سجنوا أيضا في ظروف غير صحية، مضيفا: "لا يمكنك حتى أن تحبس حيوانات في حظيرة بالطريقة التي حبسنا بها فيه".

وقد سافر فريق هولندي من المحققين في جرائم الحرب حول العالم لمقابلة ضحايا وشهود في القضية التي طرحت في هولندا لأن المتهم يحمل الجنسية الهولندية منذ انتقل إلى البلاد عام 2001، على الأرجح باسم مستعار.

وألقي القبض على الأفغاني الأب لخمسة أبناء في منزله بمدينة كيركرادا جنوب هولندا في 2019 وهو قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت.

المصدر: AP