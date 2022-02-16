سمكة قرش تفتك بسباح في أستراليا

لقي سباح حتفه في شاطئ بمدينة سيدني في أستراليا بعد أن هاجمته اليوم الأربعاء سمكة قرش أبيض كبيرة طولها 15 قدما.

وقال مفتش الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز، لاكي فراشنانه: "عانى هذا الشخص من جروح كارثية نتيجة للهجوم ولم يكن هناك ما يمكن أن يفعله المسعفون عندما وصلوا إلى المكان، وهذا هو أول هجوم قاتل لقرش في سيدني منذ 1963".

وقال كريس لينتو، أحد الشهود، إن السباح كان في المياه عندما جاء القرش وهاجمه بشكل عمودي.

وأضاف لقناة "ناين نيوز" الإخبارية: "سمعنا صرخة ثم التفتنا، وبدا كما لو أن سيارة قفزت في المياه".

وأغلقت الشرطة شاطئ ليتل باي فيما استمرت في تمشيط المنطقة بحثا عن القرش.

ووفقا لباحثين في السجل الدولي لهجمات أسماك القرش، "تصدرت أستراليا العالم العام الماضي بثلاث وفيات مرتبطة بالقروش دون سبب، وتلتها كيو كاليدونيا بهجومين، وحظيت الولايات المتحدة والبرازيل ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا بهجوم من أسماك القرش دون سبب لكل منها".

المصدر: "أسوشيتد برس"