دبابات شاه إيران.. تراس تستكشف الخيارات

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنها "تأمل بأن تكون بريطانيا قريبا في وضع يمكنها من دفع الدين المتأخر البالغ 400 مليون جنيه إسترليني (542 مليون دولار) لإيران.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تقرير إيراني أن كلام تراس جاء خلال مكالمة هاتفية بين تراس ونظيرها الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مشيرة إلى أن المسؤولين في الحكومة البريطانية يستكشفون السبل القانونية لتسديد ديون بريطانيا التاريخية، على الرغم من أن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران جعلت الأمر صعبا.

ولم تطلع وزارة الخارجية البريطانية المراسلين والصحفيين على المكالمة سابقا، ولكن عندما اتصلت الصحيفة بها للتعليق، أكدت أن المكالمة حصلت يوم الاثنين.

وقالت الخارجية: "نسعى بسرعة لاستكشاف الخيارات الممكنة بهدف حل هذه القضية"، مشددة على أن "المملكة المتحدة كانت دائما ملتزمة بسداد الديون".

ووفقا للتقرير الإيراني الذي نقلته "الغارديان" فإن نبرة المكالمة بدت "أكثر دفئا" من مكالمات سابقة، مع سعي إيران للحصول على دعم بريطاني للمساعدة في حل أزمة اللاجئين الأفغان على حدودها.

وحسب التقرير فإن تراس "أشادت" باستقبال إيران لنحو مليوني لاجئ. وقالت وزارة الخارجية البريطانية: "أمير عبد اللهيان يقدر العلاقات بين البلدين بشكل إيجابي".

وأوضحت "الغارديان" أنه بين عامي 1971 و1976، وقع شاه إيران، محمد رضا بهلوي، اتفاقات مع بريطانيا لشراء 1500 دبابة ومركبات أخرى، بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني (881 مليون دولار)، مبينة أن "الشاه دفع للحكومة البريطانية ثمن الأسلحة مقدما، وظهرت المشكلة عام 1979 بعد الإطاحة به، وبعد تسليم 185 دبابة فقط إلى طهران".

المصدر: "الغارديان"