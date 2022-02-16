 
مباشر

رئيس وزراء أوكرانيا يرفض إجلاء الحكومة عن كييف

أخبار العالم

رئيس وزراء أوكرانيا يرفض إجلاء الحكومة عن كييف
Sputnik
رئيس وأعضاء الحكومة الأوكرانية يؤدون النشيد الوطني أمام مقر رئاسة الوزراء بمناسبة "يوم الوحدة الوطنية" الذي أعلنه الرئيس فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sent

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الأربعاء أن حكومته تواصل العمل في كييف، ولا توجد هناك "عمليات إجلاء وهمية" على خلفية الوضع المتفاقم حول أوكرانيا.

إقرأ المزيد
زيلينسكي يدعو جميع الموظفين الأوكرانيين الذين غادروا البلاد للعودة خلال 24 ساعة
زيلينسكي يدعو جميع الموظفين الأوكرانيين الذين غادروا البلاد للعودة خلال 24 ساعة

وقال شميهال خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "نحن نعمل في كييف. لا نسمح بأي عمليات إجلاء وهمية ولا ذعر في ظل ظروف الضغط الهجين. نعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع".

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن بعض ملوك المال وكبار رجال الأعمال يغادرون البلاد على متن رحلات الطيران العارض وسط تفاقم الأوضاع.

والاثنين دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جميع الموظفين الحكوميين الذين غادروا البلاد للعودة إلى أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وذكرت وسائل إعلام غربية في وقت سابق أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بأن روسيا اختارت 16 فبراير موعدا لشن "غزو واسع النطاق" لأوكرانيا.

ونفت موسكو مرارا وجود أي نية لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشيرة إلى الغرب يؤجج الهستيريا حول هذا الموضوع كتغطية لتعزيز حشود الناتو بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا