أفاد ضابط بالمكتب الصحفي لشرطة جمهورية لوغانسك المعلنة من جانب واحد، أنطون ميكوجيس، بأن كييف أرسلت مقاتلين مدربين على استخدام أسلحة أجنبية الصنع إلى دونباس.

إقرأ المزيد

وقال ميكوجيش للصحفيين، اليوم الأربعاء: "من مركز التدريب الـ184 التابع للأكاديمية الوطنية للقوات البرية بقرية ستاريتشي، تم إرسال مجموعة من جنود الفرقة الـ24 الذين اجتازوا فترة التدريب لاستخدام أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "NLAW" السويدية وقاذفات القنابل الأمريكية من طراز "М141".

وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تنشر نقاط عمل لتوجيه الطيران في دونباس.

وأوضح: "ابتداء من 13 فبراير الجاري تم في قريتي ليسيتشانرك وليمان (اللتان تسيطر عليهما كييف) على أساس سرايا الرادار المنفصلة التابعة لفرقة الهندسة اللاسلكية الأول للقوات المسلحة الأوكرانية، نشر نقاط عمل لتوجيه الطيران من قوام فرقتي الـ204 والـ831 للطيران التكتيكي".

ودقق أنه بعد تثبيت واختبار قابلية الوسائل التقنية للتشغيل، يجب أن تحافظ نقاط توجيه الطيران على الصمت اللاسلكي حتى إشعار آخر.

المصدر: نوفوستي