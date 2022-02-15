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هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل

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هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل
Gettyimages.ru
هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل
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ضربت هزة أرضية مساء يوم الثلاثاء عدة مناطق في شمال إسرائيل والأغوار.

وحسب موقع "واي نت" الإسرائيلي فإنه لم يعرف حتى الآن ما إذا كان هناك أضرار جراء الهزة التي شعر بها السكان في عدة مناطق.

ووفقا للموقع، فإن قوة الهزة الأرضة بلغت ما بين 3.5 إلى 3.7 على مقياس ريختر، وكان مركزها على بعد 15 كم من شمال شرق مدينة بيسان.

وأفاد سكان بلدات في شمال إسرائيل أنهم شعروا بهزات الزلزال.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن السكان شعروا بهزة بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر في منطقة بيت شيعان جنوب طبريا، موضحة أن العشرات اتصلوا بالأمن.

وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار ولا يوجد تحذير من تسونامي.

هذا، قامت هيئة المسح الجيولوجي لقسم الزلازل الإسرائيلي في وقت لاحق بتحديث الأرقام، حيث قالت إن الهزة كانت بقوة 3.5 على مقياس ريختر.

من جهته بين قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إنه تلقى تقارير من مستخدمين في إسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية بشأن الهزة، مشيرا إلى أنها كانت على الأرجح متوسطة الحجم (أقل من M 4.5).

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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