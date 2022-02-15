 
مباشر

تركيا.. مجهول يهاجم سيدتين روسيتين بسكين في إسطنبول

أخبار العالم

تركيا.. مجهول يهاجم سيدتين روسيتين بسكين في إسطنبول
AFP YASIN AKGUL
قوات الأمن التركي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sefr

أعلنت القنصلية الروسية لدى أنقرة أن سيدتين روسيتين تعرضتا لهجوم بسكين من رجل مجهول، وأن إحداهما نقلت إلى المستشفى.

وأوضحت القنصلية في بيان لها، أن "معلومات وردت عن هجوم شنه شخص مجهول الهوية على مواطنتين روسيتين باستخدام سكين في منطقة الفاتح بإسطنبول".

وأضافت: "أصيبت إحدى السيدتين بجروح قطعية في الرأس وتم نقلها إلى المستشفى والشرطة التركية تبحث عن الجاني".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا