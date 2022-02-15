تقرير: ترامب استخدم هاتف عميل بالخدمة السرية للاتصال بميلانيا

أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدم عام 2018 هاتف عميل في الخدمة السرية للاتصال بزوجته ميلانيا، لأنها لم ترد على المكالمات من رقمه.

وقال مصدر للشبكة الأمريكية إن ترامب كان في ملعب للغولف عندما كشفت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، علاقة جنسية جمعتها بترامب عام 2006، وأن ميلانيا لم ترد على عدد من المكالمات من هاتفه المحمول، ثم طلب ترامب استخدام هاتف العميل في الخدمة السرية للوصول إليها.

ووفقا للـCNN، فإن استخدام ترامب لهاتف عميل الخدمة السرية، لم يكن خارجا عن المألوف لأن الرئيس السابق لم يحب إجراء مكالمات من هاتفه حيث كان يعتقد أنه يمكن سماعه أو مراقبته.

وحسب مصادر متعددة في إدارة ترامب، فإنه غالبا ما استخدم هواتف أشخاص آخرين، بالإضافة إلى هواتف متعددة خاصة به، للتواصل مع عائلته وبعض مؤيديه.

المصدر: The Hill