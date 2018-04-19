ترامب يشكك في وجود الرجل الذي رسمته ستورمي دانيالز!

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وجود الرجل الذي رسمته ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، قائلة إنه أمرها بالكف عما تردده عن حدوث علاقة جنسية بينها وبين ترامب.

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وقال ترامب، أمس الأربعاء، في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "رسم بعد سنوات لرجل لا وجود له".

وردا على ذلك، قال محامي دانيالز، مايكل أفيناتي، إن موكلته ستضيف على الأرجح اتهاما بالتشهير إلى دعوى قضائية رفعتها على ترامب.

وكشفت دانيالز ومحاميها، عن رسم لرجل قالت إنه هددها عام 2011. وعرضا مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى التعرف عليه. ثم أعلن أفيناتي رفع المكافأة إلى 131 ألف دولار.

وتقول دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إن علاقة جنسية جمعتها بترامب عام 2006. وهي تحاول التملص من اتفاق بعدم الكشف عن هذا الأمر رتبه محامي ترامب، مايكل كوهين، عام 2016، وحصلت بمقتضاه على 130 ألف دولار، كي تلتزم الصمت.

ويسعى محامو ترامب للحصول على تعويض قدره 20 مليون دولار على الأقل من دانيالز بسبب انتهاك اتفاق عدم الكشف عن هذه العلاقة الجنسية.

المصدر: رويترز