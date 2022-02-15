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الخارجية الروسية تطالب لندن بالاعتذار عن المعلومات المختلقة بشأن "الغزو الروسي لأوكرانيا"

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الخارجية الروسية تطالب لندن بالاعتذار عن المعلومات المختلقة بشأن
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
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طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لندن بالاعتذار عن تصريحات المسؤولين البريطانيين المختلقة بشأن "الغزو الروسي لأوكرانيا".

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وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "تلغرام": "ليحفظهم الرب (البريطانيين) مع ملكتهم، وبقوة.." وتابعت بسخرية: "نحن على سبيل المثال، لم نحشد قواتنا باتجاه الحدود البريطانية، لكننا، برأي الجيل السابق من النخبة السياسية البريطانية، نجحنا في "مهاجمة" بريطانيا في منطقة أبراج سالزبوري".
وأضافت: "حان الوقت لكي يعتذر الجانب البريطاني عن كل الأكاذيب التي ساقها مسؤولوه الرسميون لرعاتهم والمجتمع الدولي".

المصدر: نوفوستي

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