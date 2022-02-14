 
مباشر

طالبان تهدد بـ"إعادة النظر" في سياستها حيال واشنطن

أخبار العالم

طالبان تهدد بـ
Gettyimages.ru
طالبان تهدد بـ"إعادة النظر" في سياستها حيال واشنطن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se6e

أعلنت طالبان أن أفغانستان ستكون مضطرة لإعادة النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
ممثلو مجلس التعاون الخليجي يجتمعون في قطر مع مندوبي سلطة الأمر الواقع بأفغانستان (صور)
ممثلو مجلس التعاون الخليجي يجتمعون في قطر مع مندوبي سلطة الأمر الواقع بأفغانستان (صور)

وقالت الحركة إنها ستعيد النظر في سياستها في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع يدها على 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر 2001.

وصرح مساعد المتحدث باسم طالبان في بيان رسمي نشر على "تويتر" بأن "اعتداءات 11 سبتمبر لا علاقة لها إطلاقا بأفغانستان".

وأضاف "إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها وواصلت خطواتها المستفزة، ستكون الإمارة الإسلامية مضطرة على إعادة النظر في سياستها حيال الولايات المتحدة".

وتسعى حركة طالبان لإلغاء تجميد أصول بمليارات الدولارات في الخارج ورفع العقوبات، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا بشأن معاملة النساء وأنصار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب التي أطاحت بها العام الماضي.

المصدر: أ ف ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا