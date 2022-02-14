طالبان تهدد بـ"إعادة النظر" في سياستها حيال واشنطن

أعلنت طالبان أن أفغانستان ستكون مضطرة لإعادة النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة.

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وقالت الحركة إنها ستعيد النظر في سياستها في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع يدها على 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر 2001.

وصرح مساعد المتحدث باسم طالبان في بيان رسمي نشر على "تويتر" بأن "اعتداءات 11 سبتمبر لا علاقة لها إطلاقا بأفغانستان".

وأضاف "إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها وواصلت خطواتها المستفزة، ستكون الإمارة الإسلامية مضطرة على إعادة النظر في سياستها حيال الولايات المتحدة".

وتسعى حركة طالبان لإلغاء تجميد أصول بمليارات الدولارات في الخارج ورفع العقوبات، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا بشأن معاملة النساء وأنصار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب التي أطاحت بها العام الماضي.

المصدر: أ ف ب