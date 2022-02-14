ممثلو مجلس التعاون الخليجي يجتمعون في قطر مع مندوبي سلطة الأمر الواقع بأفغانستان (صور)

التقى ممثلو مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين مع ممثلي سلطة الأمر الواقع في أفغانستان.

وأكد ممثلو مجلس التعاون خلال اللقاء على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والمساهمة في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه العمل الإنساني في أفغانستان، وتأمين قوافل الإغاثة العاملة في المجال الإنساني وتمكينها من إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وعبر ممثلو مجلس التعاون عن مواقف المجلس الثابتة تجاه أفغانستان، واحترام سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما أكدوا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع مكونات الشعب الأفغاني، واحترام الحريات والحقوق الأساسية، بما فيها حق المرأة في العمل والتعليم، تحقيقا لتطلعات الشعب الأفغاني.

وأدان ممثلو مجلس التعاون الخليجي العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان وتستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، وأكدوا على تضامن مجلس التعاون مع أفغانستان، لتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها، كما عبروا عن القلق من أن تجد التنظيمات الإرهابية فرصة لممارسة أنشطتها لمهاجمة الدول الأخرى أو الإضرار بمصالحها إنطلاقا من الأراضي الأفغانية.

كما أكدوا على أهمية أن تتولى سلطة الأمر الواقع في أفغانستان ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعة إرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات إلى دول المنطقة، وأهمية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بهذا الشأن.

كما أكدوا خلال اللقاء على أهمية استمرار التواصل لمناقشة هذه الموضوعات، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني.

ممثلو مجلس التعاون الخليجي يجتمعون في الدوحة مع سلطة الأمر الواقع في #أفغانستان. #قناhttps://t.co/1nPea9NSeGpic.twitter.com/0bi5fA6f79 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 14, 2022

المصدر: وكالة الأنباء القطرية