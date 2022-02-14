"أوميكرون" يستنفد طاقات النظام الصحي في هونغ كونغ

أدت الزيادة الحادة في الإصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا لاستنفاد طاقات النظام الصحي في هونغ كونغ التي تطبق سياسة "صفر كوفيد"، حسب رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام.

وأوضحت لام أن تفشي "أوميكرون" الشديد العدوى أدى إلى ارتفاع حاد في عدد الإصابات و"سدد ضربة قاسية لهونغ كونغ وتخطى قدرة المدينة على التعامل مع الوضع"، مشيرة إلى أن "الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات المثبتة في الأيام الأخيرة أدت إلى تزايد المهلة لقبول أشخاص يظهرون نتائج فحوص إيجابية في مراكز العزل".

وأكدت أن الحكومة "لن تدّخر جهدا لتطبيق" استراتيجية "صفر كوفيد" المتبعة حاليا، مبينة أن الصين ستساعد هونغ كونغ في حملات فحوص الكشف وفرض الحجر الصحي.

وأدى ظهور أوميكرون في المدينة في أواخر ديسمبر إلى رفع حصيلة الإصابات خلال بضعة أسابيع فقط إلى أكثر من 8300 إصابة جديدة، وهي زيادة هائلة بالمقارنة مع حصيلة إجمالية لا تتخطى 16719 إصابة و219 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت المدينة الأسبوع الماضي أولى الوفيات خلال خمسة أشهر، في حين أن حوالى 50% من سكانها الذين تتخطى أعمارهم سبعين عاما لم يتلقوا اللقاح بعد.

وحذر الباحثون بأن المدينة قد تعد ما يصل إلى 28 ألف إصابة يومية بحلول نهاية مارس.

المصدر: "أ ف ب"