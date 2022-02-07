هونغ كونغ تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

سجلت هونغ كونغ، اليوم الاثنين، 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات تسجل منذ بدء الجائحة، غالبيتها إصابات بمتحور "أوميكرون".

وأفادت السلطات بأن الإصابات المسجلة اليوم هي ضعف العدد الإجمالي في اليوم السابق، مع تعذر تعقب أكثر من ثلث الإصابات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 600 حالة إيجابية أخرى "مبدئيا".

هذا ويعزى الارتفاع الحاد بالإصابات إلى احتفالات العام القمري الجديد الأسبوع الماضي، على الرغم من أن تفشي الفيروس بشكل عام بدأ في أواخر العام الماضي.

لكن المسؤولين الحكوميين قالوا إنهم ما زالوا متفائلين بأن استراتيجيات التتبع والاحتواء في هونغ كونغ، والتي تشمل الإغلاق المفاجئ للمباني والاختبار الإلزامي والحجر الصحي، ستضع تفشي الوباء تحت السيطرة. وحثوا الناس على "تقليل الاختلاط والبقاء في المنزل".

وقال إدوين تسوي، المراقب في مركز حماية الصحة: ​​"إذا تواصلت مثل هذه التجمعات، فلن يتوقف الوباء، ولكن إذا عملنا جميعا معا وقمنا بتقليل التجمعات الاجتماعية، نأمل من اليوم أن نقمع انتشار الفيروس".

المصدر: "الغارديان"